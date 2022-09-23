У архангельского отделения справедливороссов сменился руководитель

Вакантное место главы архангельского отделения "Справедливой России – За правду" де-факто занял Олег Черненко, передает региональное издание 29.ru. Исполнять обязанности руководителя отделением он будет до проведения ближайшей отчетно-выборной конференции, которую планируют провести в октябре. Впрочем, уже сейчас известно, что именно его кандидатуру рекомендует президиум партии.

Должность освободилась после того, как бывшая депутат Госдумы Ирина Чиркова, сохранив членство в партии, перешла на работу в администрацию Архангельска. За последний год на федеральном уровне она запомнилась иском к ныне уже покойному лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, а также штрафом, полученным за публикацию фейков о нехватке сахара.