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Новости 15:25

У архангельского отделения справедливороссов сменился руководитель

фото ЗакС политика У архангельского отделения справедливороссов сменился руководитель

Вакантное место главы архангельского отделения "Справедливой России – За правду" де-факто занял Олег Черненко, передает региональное издание 29.ru. Исполнять обязанности руководителя отделением он будет до проведения ближайшей отчетно-выборной конференции, которую планируют провести в октябре. Впрочем, уже сейчас известно, что именно его кандидатуру рекомендует президиум партии.

Должность освободилась после того, как бывшая депутат Госдумы Ирина Чиркова, сохранив членство в партии, перешла на работу в администрацию Архангельска. За последний год на федеральном уровне она запомнилась иском к ныне уже покойному лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, а также штрафом, полученным за публикацию фейков о нехватке сахара.


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