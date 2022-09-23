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Новости 16:52

В петербургский штаб по реновации вошли депутат ГД Боярский, глава жилкома Зотов и активист Костров

фото ЗакС политика В петербургский штаб по реновации вошли депутат ГД Боярский, глава жилкома Зотов и активист Костров

Спикер петербургского парламента Александр Бельский, делая выводы из голосования в Общественный штаб по реновации, констатировал, что жители Колпино проявили мало интереса к процессу. В положительную сторону от них отличились жители Московского и Кировского районов, сообщает пресс-служба Мариинского дворца. Верификация данных голосующих позволила избежать многократного голосования со стороны одних и тех же абонентов, отметил единоросс.

"Заседания штаба планируем проводить не реже одного раза в месяц. Основная работа должна идти на территориях. <...> Штаб будет работать до того момента, пока не закончатся дома, попавшие в реновацию", - рассказал Бельский, уточнив, что ближайшее заседание пройдет уже в ближайшую среду.

Без голосования в состав Общественного штаба вошли депутаты Госдумы Николай Валуев и Сергей Боярский, глава жилищного комитета Олег Зотов, общественный деятель Ярослав Костров и журналист Павел Смоляк. Всего в списке 99 фамилий.

Напомним, что действие принятого летом закона о комплексном развитии территории до 2024 года приостановил губернатор Александр Беглов. Тем временем, с федеральной инициативой на эту же тему выступил Минстрой. Петербургские справедливороссы добиваются от представителей правительства подробного разъяснения законопроекта, ссылаясь на беспокойство жителей хрущевок.


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Беглов Александр Дмитриевич 
Бельский Александр Николаевич 
Боярский Сергей Михайлович 
Зотов Олег Юрьевич

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