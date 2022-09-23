Студенты-заочники могут попасть под частичную мобилизацию

Студенты заочной формы обучения могут попасть под частичную мобилизацию, следует из сообщения в Telegram-канале информационного портала "Объясняем.рф". Информация об этом была опубликована днем 23 сентября.

"Призыв студентов, получающих первое высшее образование на очном или вечернем отделении, по мобилизации не планируется. Студенты других форм обучения могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации", — гласит сообщение в канале.

В свою очередь, Минобороны уточнило в своем Telegram-канале, что призыву на военную службу в рамках частичной мобилизации не подлежат студенты очной и вечерней форм обучения, "проходящие первичное обучение в российских высших учебных заведениях".

Днем ранее в Генштабе опровергли возможность отправки на спецоперацию солдат срочной службы и перечислили, кого коснется частичная мобилизация.

Фото: Telegram-канал "Минобороны России"