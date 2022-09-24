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Новости 10:51

В Краснодарском крае подожгли военкомат

фото ЗакС политика В Краснодарском крае подожгли военкомат

Минувшей ночью в городе Канске Краснодарского края заполыхало здание военкомата, о чем сигнализировали местные пользователи социальных сетей и о чем написала "Медиазона"*.

Региональный "7 канал" посвятил инциденту сюжет, в котором со ссылкой на источники был назван подозреваемый в поджоге: им стал некий пожилой мужчина с неизвестной мотивацией.

Медиапроект Baza уточняет, что брошенная бутылка с горючим спровоцировала пожар на первом этаже, который потушили спустя двадцать минут. Документы уцелели, однако сгорела часть мебели.

Отметим, что с момента объявления о частичной мобилизации сообщения о попытках поджечь военкоматы и иные административные здания поступают со всей России все чаще. Так, предыдущей ночью бутылки с зажигательной смесью сдетонировали у дверей и окон военкоматов в городе Свободный Амурской области и в Хабаровске. За сутки этого "коктейль Молотова" бросили в двери администрации Тольятти.

*Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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