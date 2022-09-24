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Новости 11:43

На якутского "яблочника" завели уголовное дело о дискредитации армии

фото ЗакС политика На якутского "яблочника" завели уголовное дело о дискредитации армии

Глава якутского отделения "Яблока" Анатолий Ноговицын стал фигурантом уголовного дела о дискредитации армии (ч.1 ст.280.3 УК), о чем сообщает медиапроект ASTRA. За сутки, прошедшие с момента возбуждения дела, ему успели нанести визит сотрудники правоохранительных органов, а также избрать меру пресечения в суде. Политика отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Поводом для преследования "яблочника" стал записанный и опубликованный им ролик с критическими рассуждениями о военной спецоперации на Украине и частичной мобилизации.

Часть статьи, которую вменяют Ноговицыну, предусматривает в качестве максимального наказания три года лишения свободы. По аналогичному делу преследуют бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.


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