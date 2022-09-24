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Новости 18:02

"ОВД-Инфо"*: Число задержанных на пацифистских акциях в России приближается к 350

фото ЗакС политика "ОВД-Инфо"*: Число задержанных на пацифистских акциях в России приближается к 350

Проект "ОВД-Инфо"* обнародовал статистику задержаний на субботних несогласованных пацифистских акциях в России по состоянию на 18 часов.

Всего правозащитники насчитали по меньшей мере 331 задержание, имевшее место в 22 городах. Отмечается, что в двух столицах, как и три дня назад на аналогичной акции, при задержаниях широко применяются силовые приемы и спецсредства.

В Москве и Перми подтвердились факты задержаний людей с инвалидностью. В Саратове зафиксировано избиение несовершеннолетнего.

Пока по числу задержанных лидирует Москва (120 человек), за ней следуют Новосибирск (70) и Петербург (38).

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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