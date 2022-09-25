В Кировске Ленобласти "изощрённо" подожгли военкомат

Полиция Кировска Ленинградской области выясняет обстоятельства пожара с местном военкомате, который произошёл ранним утром 25 сентября, пишет 47news.

Военкомат, подвергшийся нападению, находится на Набережной улице. Пламя охватило кабинет площадью около 10 кв. метров. Огонь оперативно потушил дежуривший на месте сторож.

Примечательно, отмечает издание, что поджог был осуществлён весьма "изощрённым" способом: к решетке окна, ведущего в помещение, была привязана канистра, в которой, по всей видимости, находилась зажигательная смесь, от которой в отверстие, просверленное в стеклопакете, уходил шланг, подававший жидкость.

Силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела, к разбирательству привлечена ФСБ.

Отметим, что минувшей ночью неизвестный бросил "коктейль Молотова" в здание администрации в Сяськелево.