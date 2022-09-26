В Ленобласти представители военкоматов встретятся с родственниками мобилизованных

В ближайшую среду, 28 сентября, во всех районах Ленинградской области будут проведены встречи представителей военкоматов и администраций с родственниками мобилизованных жителей региона, известил губернатор Александр Дрозденко во время совещания с членами правительства Ленобласти.

"Будут рассмотрены все вопросы родных - от соблюдения условий мобилизации до хозяйственно-бытового обеспечения жителей области во время прохождения воинской службы", - отчитались в пресс-службе администрации Ленобласти.

Ранее региональные власти назвали суммы выплат мобилизованным в регионе в случае ранения. Как сообщается, размер компенсации составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

Кроме того, в областным семьям мобилизованных обещают льготы на коммунальные услуги и места в детсадах.