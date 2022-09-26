Хинштейн: Правительственная комиссия одобрила законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности официально поддержала законопроект о введении административной ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Парламентарий стал одним из соавторов проекта.

К своему посту он приложил скан проекта официального отзыва правительства на инициативу. Как следует из документа, кабмин поддержал законопроект, выставив при этом условие о необходимости "закрепления соответствующих запретов в законодательстве Российской Федерации и терминологически точное определение используемых в законопроекте понятий".

"Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает при условии его доработки с учетом указанных замечаний до внесения в Государственную думу", — резюмировали авторы проекта отзыва.

"Все высказанные замечания мы с коллегами уже отработали, они будут учтены при внесении инициативы в Госдуму", — прокомментировал требование Хинштейн в опубликованном посте.

Ранее стало известно о планах Совета Госдумы устроить 27 сентября общественные слушания по вопросу запрета ЛГБТ-пропаганды. Помимо законопроекта Хинштейна на рассмотрение парламента летом поступила инициатива ряда депутатов от КПРФ, СРЗП и ЛДПР.