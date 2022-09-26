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Новости 16:59

Клишас заявил, что законопроектов об ответственности за уклонение от призыва "не было и нет"

фото ЗакС политика Клишас заявил, что законопроектов об ответственности за уклонение от призыва "не было и нет"

Сенатор Андрей Клишас заявил 26 сентября в своем Telegram-канале об отсутствии в парламентской повестке новых законопроектов об ответственности за уклонение от призыва. При этом саму повестку Государственной думы наравне с повесткой заседания Совета Федерации 4 октября он назвал "очень содержательной".

"Никаких законопроектов о дополнительной ответственности за уклонение от призыва, увеличения сроков по действующим статьям УК не было и нет", — заверил подписчиков сенатор.

По заявлению Клишаса, парламентарии намерены сосредоточиться на мерах по социальной поддержке граждан, включая частично мобилизованных. "Вместе с правительством продолжаем работу над этой важнейшей и неотложной темой", — пообещал он.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков выступил с заявлением о необходимости закрыть выезд из страны мужчинам призывного возраста. В Петербурге экс-депутат Заксобрания Надежда Тихонова обратилась к губернатору Александру Беглову с инициативой создать наблюдательную комиссию за частичной мобилизацией.

Фото: Telegram-канал Андрея Клишаса


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