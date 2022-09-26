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Новости 18:50

Минобороны отрицает возможность запрета на передвижение граждан

фото ЗакС политика Минобороны отрицает возможность запрета на передвижение граждан

Порядок проводимой в России частичной мобилизации не предусматривает введения ограничений на перемещение граждан, следует из заявления Министерства обороны от 26 сентября.

"В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается", — гласит текст сообщения Минобороны.

Частичная мобилизация в России продолжается с 21 сентября. По заявлению главы Минобороны Сергея Шойгу, власти рассчитывают призвать около 300 тысяч человек. Сегодня экс-депутат петербургского Заксобрания Надежда Тихонова обратилась к губернатору Александру Беглову с предложением создать наблюдательную комиссию за частичной мобилизацией.

Фото: Минобороны России/ "ВКонтакте"


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