Турчак рассказал о еще двух парламентариях, согласных участвовать в СВО

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак рассказал 27 сентября в своем Telegram-канале о том, что еще два парламентария заявили о намерении участвовать в спецоперации. Речь идет о замглавы думской фракции ЕР Игоре Кастюкевиче и главе комитета Совфеда по обороне и безопасности Викторе Бондареве.

Турчак отметил, что Кастюкевич окончил военный вуз и четыре года прослужил в армии, а Бондарев до перехода в Совфед на протяжении пяти лет командовал ВВС (позже — ВКС) России. Последние семь месяцев Кастюкевич провел в Донбассе, руководя гуманитарной миссией "Единой России", указал секретарь генсовета партии. По словам Турчака, теперь же депутат "готов противостоять киевскому режиму на передовой".

Что касается Бондарева, то про него Турчак написал, что тот "по всем статьям свой воинский долг он уже отдал, не раз рисковал жизнью при исполнении приказов", однако "готов снова быть в строю".

Ранее о намерении отправиться в зону СВО сообщили четыре депутата Госдумы, среди которых оказался и Виталий Милонов. Вскоре после этого с аналогичными заявлениями выступили еще два парламентария.

Фото: Telegram-канал Минобороны России