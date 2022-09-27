47news: В Ленобласти силовики будут охранять военкоматы

Военкоматы на территории Ленинградской области попали под охрану полиции и вневедомственной охраны, сообщил 27 сентября интернет-портал 47news. По данным издания, это связано со случаями поджогов мест призыва в Ленобласти, произошедшими ранее.

Как уточнило 47news, внимание силовиков к военкоматам Петербурга также должно вырасти.

Ранее сообщалось о нескольких случаях поджогов здания военкомата в Кировске Ленинградской области и здания, соседствующего с военкоматом, в Ломоносове. Подозреваемый в поджоге здания в Ломоносове был задержан полицией.