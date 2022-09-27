ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 14:59

47news: В Ленобласти силовики будут охранять военкоматы

фото ЗакС политика 47news: В Ленобласти силовики будут охранять военкоматы

Военкоматы на территории Ленинградской области попали под охрану полиции и вневедомственной охраны, сообщил 27 сентября интернет-портал 47news. По данным издания, это связано со случаями поджогов мест призыва в Ленобласти, произошедшими ранее.

Как уточнило 47news, внимание силовиков к военкоматам Петербурга также должно вырасти.

Ранее сообщалось о нескольких случаях поджогов здания военкомата в Кировске Ленинградской области и здания, соседствующего с военкоматом, в Ломоносове. Подозреваемый в поджоге здания в Ломоносове был задержан полицией.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости27 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама