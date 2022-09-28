Глава Минцифры заявил об отсутствии планов заблокировать YouTube

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил об отсутствии намерений заблокировать американский видеохостинг YouTube, следует из сообщения в официальном Telegram-канале ведомства. Заявление прозвучало на встрече министра с региональными журналистами 28 сентября.

"У нас по-прежнему нет планов закрывать YouTube", — произнес Шадаев.

Это не первый случай, когда министру приходится опровергать планы блокировки видеохостинга. Аналогичное заявление ему приходилось делать в мае, во время выступления на форуме "Новые горизонты". Спустя месяц, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Шадаев указал, что на YouTube приходится 18% трафика операторов "большой четверки".

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