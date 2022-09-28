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Новости 17:25

Глава Минцифры заявил об отсутствии планов заблокировать YouTube

фото ЗакС политика Глава Минцифры заявил об отсутствии планов заблокировать YouTube

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил об отсутствии намерений заблокировать американский видеохостинг YouTube, следует из сообщения в официальном Telegram-канале ведомства. Заявление прозвучало на встрече министра с региональными журналистами 28 сентября.

"У нас по-прежнему нет планов закрывать YouTube", — произнес Шадаев.

Это не первый случай, когда министру приходится опровергать планы блокировки видеохостинга. Аналогичное заявление ему приходилось делать в мае, во время выступления на форуме "Новые горизонты". Спустя месяц, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Шадаев указал, что на YouTube приходится 18% трафика операторов "большой четверки".

Фото: pixabay


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