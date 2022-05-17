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Новости 14:03

Глава Минцифры заявил об отсутствии планов блокировки YouTube

фото ЗакС политика Глава Минцифры заявил об отсутствии планов блокировки YouTube

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил об отсутствии планов закрывать доступ к видеохостингу YouTube, передает 17 мая "Интерфакс". Заявление прозвучало в ходе выступления министра на форуме "Новые горизонты".

В своей речи Шадаев поведал, что Россия не хочет отгораживаться от глобального интернета, но при этом она нуждается в барьерах безопасности. "Закрываться ни от кого мы не хотим. Наоборот, мы считаем, что Россия должна оставаться частью глобальной сети", — отметил он. При этом сами барьеры должны быть выстроены так, "чтобы не было чрезмерного давления на пользователей", добавил он.

Также Шадаев упомянул блокировки сайтов, которые якобы использовались для "доставки российским пользователям токсичного контента". "Эти вынужденные решения меня, безусловно, расстраивают. Я считаю, что это в моменте правильно, но это не должно становиться общей практикой", — объявил он.

Ранее РКН потребовал от YouTube разблокировать аккаунт "ЛенТВ24" и вернуть доступ к видеозаписям с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным. Видеохостинг, извинившись, восстановил доступ к аккаунту "ЛенТВ24".

Фото: pixabay


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