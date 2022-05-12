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Новости 16:15

YouTube, извинившись, восстановил доступ к аккаунту телеканала "ЛенТВ24"

фото ЗакС политика YouTube, извинившись, восстановил доступ к аккаунту телеканала "ЛенТВ24"

YouTube восстановил доступ к аккаунту петербургского телеканала "ЛенТВ24", который ранее подвергся блокировке ввиду трансляции Парада Победы.

Модераторы видеохостинга изучили содержимое канала и сначала нашли в его контенте признаки спама, мошенничества и обмана.

Однако повторная проверка, проведённая YouTube, никаких нарушений не выявила, в связи с чем компания извинилась и восстановила доступ к "ЛенТВ24".

Напомним, из-за того, как различные государственные СМИ освещают ход военной "спецоперации", YouTube периодически блокирует аккаунты различных госмедиа. К примеру — ВГТРК, "Дума ТВ", "Радио Радонеж", RT и другие.

Вместе с тем, из уст чиновников разных уровней время от времени звучат призывы к полной блокировке самого YouTube на территории России.

 

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