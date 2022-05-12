РКН потребовал от YouTube разблокировать петербургский канал "ЛенТВ24"

Блокировка YouTube-канала "ЛенТВ24" администрацией видеохостинга вызвала протест со стороны Роскомнадзора. На странице петербургского канала в настоящее время висит единственная надпись: "Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube". Чиновники уверены, что ограничение доступа мотивировано трансляцией мероприятий в День Победы 9 мая, и тем не менее, помимо разблокировки, требуют официальных объяснений случившегося.

"Подобные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Рассматриваем данные действия администрации YouTube как акт цензуры и считаем недопустимыми аналогичные ограничения в отношении указанного аккаунта", - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, что с начала военной спецоперации РФ на Украине подобные конфликты между YouTube и органами российской власти происходят регулярно. Раз за разом администрация сервиса удаляет те или иные каналы (например, региональные YouTube-каналы ВГТРК, "Дума ТВ", "Радио Радонеж"), после чего Роскомнадзор возмущается актами цензуры. В Госдуме и на уровне МИД время от времени звучат призывы к полной блокировке самого YouTube на территории России, однако этого до сих пор не произошло.