YouTube заблокировал еще с десяток региональных каналов ВГТРК

Видеохостинг YouTube 29 апреля перестал отображать содержимое нескольких официальных каналов, которые ведет ВГТРК. На этот раз речь идет о YouTube-каналах "Вести Воронеж", ГТРК "Владивосток", ГТРК "Красноярск", ГТРК "Тула", ГТРК "Татарстан", ГТРК "Ямал", ГТРК "Кабардино-Балкария", "Вести Алтай" и ГТРК "Южный Урал". Как пишет "Лениздат", редакции упомянутых СМИ жалуются на то, что блокировкам не предшествовало никаких предупреждений.

В середине апреля аналогичным образом администрация сервиса поступила с чеченской редакцией ВГТРК (каналом "Вайнах"). Это событие, как и блокировка официального парламентского YouTube-канала "Дума ТВ", вызвало бурный протест со стороны Роскомнадзора.

Конфликт между российскими органами власти и популярным видеохостингом обострился два месяца назад с началом военной спецоперации на Украине. Российские официальные лица раз за разом грозят отключить YouTube на территории страны.