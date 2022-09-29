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Новости 11:39

Петербургским и областным полицейским, купившим турпутёвки после 21 сентября, запретили покидать страну

фото ЗакС политика Петербургским и областным полицейским, купившим турпутёвки после 21 сентября, запретили покидать страну

Полицейским Петербурга и Ленинградской области, которые собирались отправиться в отпуск после 21 сентября, запретили покидать страну, передаёт 47news. Тем силовикам, которые купили билеты за границу до объявления частичной мобилизации, выезжать разрешили.

Соответствующее распоряжение дал руководитель Главка Роман Плугин, который указал подчинённым на поручение главы МВД Владимира Колокольцева. Данная информация передана во все управления по российским регионам.

Журналисты отметили, что наиболее популярны для отдыха у петербургских силовиков Турция и Таиланд.

Отметим, что уже на трёх российских КПП - у границ Грузии, Финляндии и Казахстана - развёрнуты мобильные призывные пункты.


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