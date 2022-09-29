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Новости 14:38

"Родина позовёт - пойду": Николай Валуев получил повестку в военкомат

фото ЗакС политика "Родина позовёт - пойду": Николай Валуев получил повестку в военкомат

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, ныне - депутат Государственной думы от "Единой России" Николай Валуев известил, что получил повестку в военкомат. Фотографию документа, подтверждающего это событие, он показал у себя в Telegram-канале.

Повестка датирована 15 сентября. В ней написано, что Валуева вызывают в петербургский военкомат для уточнения сведений и внесения изменений в документы воинского учёта.

"Для любопытных опубликую. Рядовой Валуев звания за время работы в ГД РФ не повышал. Родина позовёт - пойду. В военкомате буду после пленарных недель", - рассказал парламентарий.

Повестка была направлена Валуеву еще до объявления частичной мобилизации.

Отметим, что в ДНР отправился служить коллега Валуева по Госдуме Виталий Милонов, не так давно поделившийся впечатлениями от боевых будней.

Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил о "десятках" парламентариев, собравшихся на специальную военную операцию. 

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.

Фото: Николай Валуев / Telegram


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