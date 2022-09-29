Суд отклонил иск Навального об отправке в ШИЗО за расстегнутую пуговицу

Ковровский городской суд Владимирской области отклонил иск оппозиционера Алексея Навального к администрации ИК-6, где он содержится, сообщила 29 сентября "Медиазона"*. Разбирательство было связано с отправкой политика в штрафной изолятор, произошедшей в августе этого года.

Основанием для отправки Навального в ШИЗО администрация колонии указала на незастегнутую верхнюю пуговицу на его робе. Оппозиционер говорил о том, что одежда ему мала и давит на шею.

В ходе судебного заседания представитель ФСИН представил справку от фельдшера колонии со словами, что Навальный "с жалобами на затруднение дыхания и приступы удушья не обращался", сообщила "Медиазона"*. В свою очередь, оппозиционер попросил зачитать свои показания, которые давал в колонии, о том, что расстегивал одежду и закатывал рукава потому, что куртка ему "мала на несколько размеров".

Итогом заседания стало решение судьи об отклонении иска к колонии.

На прошлой неделе стало известно о том, что администрация ИК-6 уже в пятый раз отправила Навального в ШИЗО. Как рассказала соратница политика Кира Ярмыш, причиной этого послужила речь Навального с критикой частичной мобилизации.

*Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента