ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 18:58

В Госдуму могут внести законопроект о безвозмездной передаче храмам музейного имущества

фото ЗакС политика В Госдуму могут внести законопроект о безвозмездной передаче храмам музейного имущества

Депутат Государственной думы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал 29 сентября о подготовке законопроекта, который позволит безвозмездно передавать церкви музейное имущество, передает Агентство городских новостей "Москва". Как следует из слов парламентария, инициатива должна поступить на рассмотрение Госдумы уже в осеннюю сессию.

"Поправки разрабатываются, в частности, анализируется зарубежный опыт. Внесение на рассмотрение Государственной думы планируется в период осенней сессии", — заявил Гаврилов.

Депутат выразил мнение о необходимости вернуться к рассмотрению вопроса касательно возвращения Русской православной церкви икон, хранящихся сейчас в музеях. Их, по утверждению Гаврилова, насчитываются "десятки тысяч", и они "недоступны верующим, и их никто не видит".

"Сейчас совместно с Патриархией через внесение изменений в федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" мы прорабатываем механизм о передаче в безвозмездное пользование церкви икон", — поведал Гаврилов. При этом он отметил, что государство обязано будет следить за сохранностью икон и реставрировать их.

Накануне в СМИ появились сообщения о том, что на иконе Андрея Рублева "Троица" якобы было обнаружено 61 нарушение после ее отправки для богослужения в Троице-Сергиевой лавре. Позже Третьяковская галерея, в которой хранится икона, выступила с заявлением о том, что составление протокола о возможных повреждениях еще только предстоит. "До этого момента Государственная Третьяковская галерея просит воздержаться от каких-либо преждевременных оценок и выводов, тем более на основании неофициально опубликованного в интернет-пространстве файла", — говорится в Telegram-канале учреждения культуры.

В начале сентября Минкульт предложил разрешить передачу музейного имущества религиозным организациям.

Фото: Telegram-канал "Третьяковка официально"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости29 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама