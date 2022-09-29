В Госдуму могут внести законопроект о безвозмездной передаче храмам музейного имущества

Депутат Государственной думы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал 29 сентября о подготовке законопроекта, который позволит безвозмездно передавать церкви музейное имущество, передает Агентство городских новостей "Москва". Как следует из слов парламентария, инициатива должна поступить на рассмотрение Госдумы уже в осеннюю сессию.

"Поправки разрабатываются, в частности, анализируется зарубежный опыт. Внесение на рассмотрение Государственной думы планируется в период осенней сессии", — заявил Гаврилов.

Депутат выразил мнение о необходимости вернуться к рассмотрению вопроса касательно возвращения Русской православной церкви икон, хранящихся сейчас в музеях. Их, по утверждению Гаврилова, насчитываются "десятки тысяч", и они "недоступны верующим, и их никто не видит".

"Сейчас совместно с Патриархией через внесение изменений в федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" мы прорабатываем механизм о передаче в безвозмездное пользование церкви икон", — поведал Гаврилов. При этом он отметил, что государство обязано будет следить за сохранностью икон и реставрировать их.

Накануне в СМИ появились сообщения о том, что на иконе Андрея Рублева "Троица" якобы было обнаружено 61 нарушение после ее отправки для богослужения в Троице-Сергиевой лавре. Позже Третьяковская галерея, в которой хранится икона, выступила с заявлением о том, что составление протокола о возможных повреждениях еще только предстоит. "До этого момента Государственная Третьяковская галерея просит воздержаться от каких-либо преждевременных оценок и выводов, тем более на основании неофициально опубликованного в интернет-пространстве файла", — говорится в Telegram-канале учреждения культуры.

В начале сентября Минкульт предложил разрешить передачу музейного имущества религиозным организациям.

Фото: Telegram-канал "Третьяковка официально"