Как в Ленобласти рассматривают дело о геноциде советского народа

фото Сергея Еремеева, ЗАКС.Ру

Леноблсуд 30 сентября возобновит слушание дела о геноциде советских граждан в годы Великой Отечественной войны. На трех предыдущих заседаниях выступали не только историки и дети войны из Ленобласти, но также поисковик, библиотекарь и создатель документального фильма. Один из экспертов вспомнил про современную Украину.

Прокуратура Ленинградской области продолжает доказывать в Леноблсуде, что в 1941-1944 годах на территории оккупированного региона осуществлялись военные преступления и геноцид советского народа. Очередное заседание состоится 30 сентября. Оно пройдет в закрытом режиме - озвучат содержимое засекреченных документов.

На трех предыдущих слушаниях Леноблсуду прокуратура представляла информацию, которая и так находится в широком доступе. Например, цитировала выступления и письма вождей Третьего Рейха и материалы допросов военнослужащих и мирных граждан. Кроме того, участники процесса успели заслушать показания десятка экспертов и свидетелей. Некоторые, ввиду преклонного возраста, выступали по видеосвязи.

Дела о геноциде советских граждан ранее уже рассмотрели в семи регионах, которые в годы войны находились под оккупацией нацистов и их союзников. Инициатором всех процессов был генпрокурор России Игорь Краснов. Инфоподдержку оказывал проект Министерства просвещения "Без срока давности". На нескольких заседаниях Леноблсуда присутствовала депутат Госдумы и один из руководителей движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко. С детьми войны, которые дали свидетельские показания, встретился губернатор Александр Дрозденко.

Лагерь в Вырице

В поселке Вырица Гатчинского района в августе 1941 года организовали лагерь, в который свезли детей из нескольких населенных пунктов Ленобласти. Нацисты называли его "детским домом". Однако советские и российские историки, а также пережившие войну жители Вырицы настаивают на том, что это был концлагерь.

Краевед Рашид Ганцев в 1998-1999 годах записал интервью с бывшими узниками этого учреждения, сделав из полученного материала документальный фильм "Лагерь". Участникам процесса продемонстрировали эту работу, а после допросили его автора и нескольких детей войны.

Свидетели, прошедшие через лагерь в Вырице, рассказали Леноблсуду, что дети занимались принудительным трудом - летом собирали ягоды и лекарственные травы для немецких солдат, зимой - расчищали снег. Подростков 12-14 лет отправляли на лесозаготовки.

Ганцев рассказал о свидетельствах о "карцере" - подвале, в котором детей наказывали за провинности. Несколько допрошенных участников процесса подтвердили, что несовершеннолетних в лагере могли избить за проступки.

Прокуратуру больше всего интересовала информация о сборе крови у несовершеннолетних. Немцы использовали Вырицу в качестве санатория. Сюда отправляли раненых бойцов. Существует мнение, что кровь для переливания брали у местных детей. Главный архивист Ленинградского областного государственного архива в Выборге Геннадий Москвин заявил суду, что наиболее полезной для выздоровления у немцев якобы считалась кровь детей 8 и 14 лет.

Некоторые свидетели, содержавшиеся в Вырице в малолетнем возрасте, сообщили, что иногда детей куда-то увозили, а потом они пропадали или возвращались совсем без сил.

"Да-да, брали у детей. Потому что их куда-то увозили, а потом лежат они полумертвые. Кровь брали, конечно, у детей. Потому что они очень слабенькие были", - рассказала суду Нина Кожарская, находившаяся в войну в вырицком лагере.

В фильме "Лагерь" одни очевидцы утверждали, что видели пробирки с кровью, а другие сомневались в том, что из детей могли сделать доноров, поскольку они были больными и сильно недоедали. Никто из свидетелей не располагал документами немецкой стороны о насильном сборе крови у детей. Ганцев предположил, что всё это было уничтожено перед отступлением.

Гатчина

Еще один эпизод, который находится в центре внимания областного процесса - убийство около 850 пациентов психбольницы имени Кащенко в Гатчине (в годы войны называлась Красногвардейском).

"С первых дней оккупации больным выдавали в день 100 граммов хлеба, - пояснил суду кандидат исторических наук Станислав Бернев. - С октября 1941 года выдача хлеба была вовсе прекращена, вследствие чего среди больных началась массовая смертность от голода. Больные пытались убежать из больницы, но расставленные по дорогам немецкие патрули расстреливали их. 20 ноября 1941 года немцы произвели умерщвление больных путем введения подкожного укола каждому больному отравляющего препарата. Перед умерщвлением были подготовлены списки жертв".

По словам Бернева, выкапывать и сжигать тела заставили пленных советских солдат. Историк уточнил, что это подтверждают допросы участников эксгумации.

Самый крупный и известный лагерь на территории Ленобласти в годы войны тоже был в Гатчине - "Дулаг 154". Там содержали военнопленных, а также большевиков, евреев и подозрительных лиц. Как сообщила пресс-служба администрации Ленобласти, на сегодняшний день установлено, что в лагере "Дулаг-154" в Гатчине погибло не менее 80 тысяч пленных.

Поисковик Андрей Климентьев рассказал суду о находках массовых захоронений пленных и гражданских в парке "Сильвия" и других парках Гатчины.

Коллаборационисты

Процессы о геноциде советского народа проходят на фоне небывалого в истории современной России обострения отношений со странами Запада. Практически на каждом заседании на это прямо или косвенно намекают, причем как отдельные эксперты, так и прокуратура. Часто вспоминают о сносах памятников в странах Балтии или цитируют канцлера Германии Олафа Шольца.

Постоянно всплывает тема союзников нацистской Германии и коллаборационистов, под которыми в первую очередь имеют в виду эстонских и латвийских добровольцев. Прокуратура уже на первом заседании акцентировала внимание участников процесса на действиях этих людей. На последующих тему продолжили эксперты. Историк Бернев, например, заметил, что полиция безопасности СД в Луге состояла из эстонцев, которые, по его словам, вели себя хуже немцев.

Выступление главного архивиста Ленинградского областного государственного архива в Выборге Геннадия Москвина пока было одним из самых эмоциональных. Не дожидаясь вопросов, он сам сообщил суду, всё что считал нужным сказать. В конце выступления перешел к современной повестке, обвинив Украину в геноциде жителей Донбасса. Суд не мешал таким отступлениям.

"То, что у нас за пределами процесса, мы не вправе обсуждать. Но я уверен, что будет соответствующий трибунал и будет соответствующее решение судов", - заверил его зампрокурора Ленобласти Сергей Виноградов.

На двух последних заседаниях всплывала информация и о зверствах русских коллаборантов, полицаев и добровольных помощников. Например, Антонина Прокофьева, которую в 5 лет с семьей угнали на работу в Литву, рассказала суду, что ей запомнились издевательства пьяных власовцев.

Историк Бернев рассказал, что в каждом лагере были полицейские, набранные из числа самих военнопленных. Отдельно он отметил Николая Рутченко, который работал в гатчинском лагере при СД, а позже создавал карательные отряды для борьбы с партизанами. После войны Рутченко жил в Париже и писал книги об истории белого движения.

После закрытого заседания, намеченного на 30 сентября, процесс вновь станет доступным для слушателей и прессы. Будут допрошены новые свидетели и эксперты. А 3 октября пройдет первое полноценное заседание о признании геноцидом блокады Ленинграда.

Сергей Еремеев