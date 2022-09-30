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Новости 16:40

После речи Путина Дрозденко заявил, что принимает увеличившуюся ответственность

фото ЗакС политика После речи Путина Дрозденко заявил, что принимает увеличившуюся ответственность

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко откликнулся на речь президента Владимира Путина кратким сообщением в своем Telegram-канале, суть которого свелась к готовности разделить увеличившуюся ответственность.

"Президент сказал: "За нами Правда. За нами Россия. Как прежде уже не будет". Особенный день, который прибавил ответственности", — написал 30 сентября Дрозденко.

По версии главы региона, речь идет об ответственности как за новые территории, так и "за ребят, с оружием защищающих свободу России, за победу, которая куётся в тылу".

"Команда Ленинградской области принимает эту ответственность", — резюмировал чиновник.

В пятницу днем Владимир Путин подписал договоры о присоединении к России Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовала речь президента, в которой тот, среди прочего, обвинил "англосаксов" в диверсии на газопроводе "Северный поток".


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