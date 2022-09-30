После речи Путина Дрозденко заявил, что принимает увеличившуюся ответственность

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко откликнулся на речь президента Владимира Путина кратким сообщением в своем Telegram-канале, суть которого свелась к готовности разделить увеличившуюся ответственность.

"Президент сказал: "За нами Правда. За нами Россия. Как прежде уже не будет". Особенный день, который прибавил ответственности", — написал 30 сентября Дрозденко.

По версии главы региона, речь идет об ответственности как за новые территории, так и "за ребят, с оружием защищающих свободу России, за победу, которая куётся в тылу".

"Команда Ленинградской области принимает эту ответственность", — резюмировал чиновник.

В пятницу днем Владимир Путин подписал договоры о присоединении к России Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовала речь президента, в которой тот, среди прочего, обвинил "англосаксов" в диверсии на газопроводе "Северный поток".