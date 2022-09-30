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Беглов и Бельский высказались о вхождении четырех регионов в состав России

фото ЗакС политика Беглов и Бельский высказались о вхождении четырех регионов в состав России

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер городского Заксобрания Александр Бельский прокомментировали подписание договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Беглов сообщил о переживаемом им "чувстве гордости и чувстве уважения к народам Донбасса", а Бельский известил о своей искренней вере "в нашу победу".

"Чувство гордости и чувство уважения к народам Донбасса, потому что они приняли правильное решение, они давно к этому стремились. Последние события говорят о том, что огромное большинство проголосовало за то, чтобы они вернулись на Родину", — прокомментировал губернатор случившееся телеканалу "78".

Решение о принятии четырех регионов в состав России Беглов назвал "решительным, непростым шагом" и добавил, что "Россия никогда не бросала своих, и сегодня это не пустые слова, а действительно действия нашей страны".

"Да, трудные [действия], но своих мы не бросаем", — резюмировал он.

В свою очередь, Бельский для высказывания о присоединении воспользовался своим Telergam-каналом. Он заявил, что новые регионы "навсегда входят в состав РФ". "Это выбор людей, которые веками живут на этой земле. Наших братьев по духу, культуре и крови", — присовокупил он.

"Россия сейчас защищает не только Донбасс, но и собственное будущее. Я искренне верю в нашу победу. Я знаю, что пока мы вместе, российская история будет продолжаться", — выразил надежду спикер.

Днем в пятницу президент Владимир Путин подписал бумаги о включении в состав России четырех новых субъектов. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко откликнулся на это словами, что этот день "прибавил ответственности" за военнослужащих и за "победу, которая куется в тылу".


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