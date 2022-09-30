Суд в Петербурге обязал Милонова публично опровергнуть слова об иркутском коммунисте

Кировский районный суд Петербурга вынес решение по иску экс-главы фракции КПРФ в Заксобрании Иркутской области Андрея Левченко к депутату Госдумы Виталию Милонову ("Единая Россия"), сообщила 30 сентября объединенная пресс-служба городских судов.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан Левченко после того, как Милонов высказался о нем в феврале 2021 года в эфире телеканала НТВ. В частности, неудовольствие коммуниста вызвали слова о том, что он якобы "разворовал весь лес в Иркутской области", "является ворюгой, лесным ворюгой" и "всё Китаю продал, продал всё китайцам". Их он потребовал признать не соответствующими действительности и порочащими репутацию.

Также Левченко добивался публичного опровержения Милоновым сказанных слов на его странице во "ВКонтакте", а также на сайте депутата. Также он хотел, чтобы его оппонент опроверг слова о коммунисте Валерии Рашкине, произнесенные в том же эфире.

На суд Милонов не явился, доверив это своему представителю. Последний возражал против иска, аргументируя это тем, что "оспариваемые Левченко высказывания имеют оценочный характер, факт распространения сведений истцом не доказан". Представленное истцом заключение специалиста-лингвиста он счел ненадлежащим доказательством.

Лингвистическая экспертиза увидела в словах Милонова "негативные сведения о Левченко, его деятельности и о его личных деловых и моральных качествах, о нарушениях Левченко норм действующего законодательства, морали (этики)". Допрошенная на заседании эксперт с указанными выводами согласилась.

В результате суд признал заявления Милонова порочащими деловую репутацию истца и не соответствующими действительности и обязал депутата публично их опровергнуть. Также с Милонова взыскали 300 рублей в счет оплаты государственной пошлины.

Милонов после начала частичной мобилизации отправился в Донбасс для участия в спецоперации. Позже он рассказал, что "помогает" в противотанковой артиллерийской батарее.