Суд в Москве продлил меру пресечения двоим фигурантам дела "Весны"

Басманный суд Москвы продлил до 11 декабря запрет определенных действий фигурантам дела движения "Весна" Валентину Хорошенину и Евгению Затееву, известил 30 сентября Telegram-канал организации.

"Сегодня прошло заседание по продлению меры пресечения для фигурантов дела "Весны" Евгения Затеева и Валентина Хорошенина. Их оставили под запретом определённых действий до 11 декабря", — сообщили соратники фигурантов.

Хорошенину и Затееву запрещено выходить из дома с 20:00 до 08:00, пользоваться средствами связи и интернетом, общаться с другими активистами "Весны" и посещать их мероприятия.

На прошлой неделе силовики устроили обыски Затеева и Хорошенина в рамках дела "Весны". Одновременно аналогичные действия прошли у активистов в рамках возбужденного в марте дела о телефонном терроризме.

Сегодня прокуратура Петербурга обратилась в суд с требованием признать движение "Весна" экстремистской организацией и запретить его деятельность на территории России.