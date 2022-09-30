ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 20:55

Суд в Москве продлил меру пресечения двоим фигурантам дела "Весны"

фото ЗакС политика Суд в Москве продлил меру пресечения двоим фигурантам дела "Весны"

Басманный суд Москвы продлил до 11 декабря запрет определенных действий фигурантам дела движения "Весна" Валентину Хорошенину и Евгению Затееву, известил 30 сентября Telegram-канал организации.

"Сегодня прошло заседание по продлению меры пресечения для фигурантов дела "Весны" Евгения Затеева и Валентина Хорошенина. Их оставили под запретом определённых действий до 11 декабря", — сообщили соратники фигурантов.

Хорошенину и Затееву запрещено выходить из дома с 20:00 до 08:00, пользоваться средствами связи и интернетом, общаться с другими активистами "Весны" и посещать их мероприятия.

На прошлой неделе силовики устроили обыски Затеева и Хорошенина в рамках дела "Весны". Одновременно аналогичные действия прошли у активистов в рамках возбужденного в марте дела о телефонном терроризме.

Сегодня прокуратура Петербурга обратилась в суд с требованием признать движение "Весна" экстремистской организацией и запретить его деятельность на территории России.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости30 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама