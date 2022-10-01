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Новости 13:10

Глава областного комитета соцзащиты встретилась с мобилизованными в Луге

фото ЗакС политика Глава областного комитета соцзащиты встретилась с мобилизованными в Луге

Руководительница комитета социальной защиты Ленинградской области Анастасия Толмачева провела рабочую встречу с мобилизованными в Луге, сообщается в Telegram-канале региональной администрации. Из уст чиновницы призывники узнали о социальных гарантиях, которые им положены.

"Мы чутко реагируем на возникающие вопросы родственников, сотрудники наших центров в районах постоянно на связи и готовы отвечать на все вопросы. Сегодня благодаря прямой связи с мобилизованными и их семьями мы можем говорить о том, что региональная поддержка будет расширена", – поделилась Толмачева.

Ранее в Ленобласти появились штабы для приема помощи мобилизованным. Кроме того глава региона Александр Дрозденко назначил Сергея Мачинского своим спецпредставителем для связи с воинскими частями в зоне СВО. Всем мобилизованным обещано выплатить разово по 100 тысяч рублей.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"


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