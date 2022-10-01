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Новости 13:54

В систему здравоохранения Петербурга дополнительно направили почти 4 млрд рублей

фото ЗакС политика В систему здравоохранения Петербурга дополнительно направили почти 4 млрд рублей

Петербургские власти дополнительно выделили 3,8 млрд рублей на обеспечение городских учреждений здравоохранения, которые подключены к системе ОМС, информирует пресс-служба Смольного. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

"Предоставление дополнительных средств направлено на обеспечение финансовой устойчивости и стабильной работы государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга по оказанию медицинской помощи, в том числе исполнения целевых показателей по оплате труда отдельных категорий медицинских работников", — рассказали в городской администрации.

Напомним, что в ходе "нулевых чтений" бюджета на 2023 год объём доппотребности комитета по здравоохранению увеличился на 2,544 млрд рублей. Изначально он составлял 35,8 млрд.

Средства предлагается направить на закупку 746 единиц оборудования для 35 медучреждений, а также на капитальный ремонт Фельдшерского и Акушерского колледжей. 


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