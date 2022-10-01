"Этого не было и в планах на будущее": Шойгу заверил, что женщин мобилизовывать не будут

Руководитель Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заверил, что в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября, представительниц женского пола призывать не будут, передаёт ТАСС.

"Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин", – заявил министр в разговоре с журналистами.

Напомним, что в рамках частичной мобилизации, старт которой дал Владимир Путин соответствующим указом, ранее сообщалось о призыве 300 тысяч человек.

Добавим, что в Петербурге почти на треть выполнили план по объявленному призыву.