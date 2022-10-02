Бастрыкин поручил доложить о ситуации с общественным транспортом в Петербурге

Председатель Следственного комитета поручил и. о. главы Главного следственного управления по Петербургу Марине Парастаевой доложить о сложившейся в городе ситуации с транспортным обслуживанием, сообщила вечером 1 октября пресс-служба СК. Распоряжение было сделано "в связи с появлением в одном из средств массовой информации обращения к главе Следственного комитета жительницы г. Санкт-Петербурга".

"Заявительница считает, что новая модель транспортного обслуживания (НМТО) в Петербурге привела к значительному увеличению ДТП с участием "лазурных" автобусов. По данным СМИ, только за первый месяц их работы произошло около 85 инцидентов", — сообщили в Следкоме.

По данным СК, недовольство петербуржцев вызывает среди прочего то, что водителями новых автобусов стали оставшиеся без работы в ходе транспортной реформы "маршрутчики", которые, согласно сообщениям СМИ, не проходили необходимую переподготовку. Также в Следственном комитете сослались на неназванных экспертов, по словам которых "горожанам обещали новый и безопасный транспорт, а на деле люди получили автобусы, которые возгораются, попадают в ДТП и ходят не по расписанию".

Ранее Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту сноса особняка Салтыковой и еще одно дело — из-за застройки природной зоны в Сестрорецке.