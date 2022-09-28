Бастрыкин распорядился повторно возбудить дело о сносе особняка Салтыковой

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился вновь возбудить уголовное дело по факту сноса дворовых флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской улице, рассказала 28 сентября пресс-служба СК. Предыдущая попытка окончилась провалом после вмешательства прокуратуры, отменившей возбуждение уголовного дела.

Тем не менее глава Следкома не сдался и предпринял новую попытку расследовать обстоятельства демонтажа здания. "С учетом исторической ценности и культурной значимости объекта, степени важности сохранения национального наследия для будущих поколений, по поручению председателя Следственного комитета России А.И. Бастрыкина следствием повторно принято решение о возбуждении уголовного дела", — сообщили в среду в ведомстве. При этом в СК заявили о неизменности своей позиции относительно того, "что подобные факты подлежат расследованию и даче правовой оценки".

На ситуацию со сносом особняка Салтыковой Бастрыкин обратил внимание после истории с избиением градозащитника Олега Мухина, снимавшего на видео процесс демонтажа. В конце августа глава СК лично приезжал к зданию. В середине сентября группа петербуржцев обратилась непосредственно к президенту Владимиру Путину с просьбой "немедленно прекратить варварское разрушение данного памятника архитектуры".