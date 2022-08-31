В деле о сносе особняка Салтыковой не нашлось подозреваемых чиновников

Прокуратура Петербурга отменила постановление Следственного комитета РФ о возбуждении уголовного дела о сносе особняка Салтыковой ввиду отсутствия подозреваемых в данном правонарушении чиновников, пишет "Коммерсант". Как отметил заместитель прокурора города, в деле о превышении должностных полномочий должны фигурировать какие-либо лица, которых в постановлении СК нет.

"С учётом изложенного возбуждение уголовного дела по факту превышения должностных полномочий неопределенным кругом лиц КГИОП является незаконным и противоречит нормам материального права, что подтверждается судебной практикой Верховного суда РФ", — указано в заключении прокуратуры.

Накануне, напомним, в дом Салтыковой пришли судебные приставы, напомнившие о запрете на любые работы в нём.

Во время работ по демонтажу конструкций особняка избили градозащитника Олега Мухина, который фиксировал происходящее на видео. После скандала к зданию лично приезжал глава СК Александр Бастрыкин.

На прошлой неделе Куйбышевский районный суд вынес запрет на снос здания на время рассмотрения иска градозащитников к КГИОП по поводу выдачи разрешения на проведение противоаварийных работ в здании.

Фото: Telegram-канал "SOS СПб СНОС"