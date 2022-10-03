Полиция просит СК возбудить дело на Собчак из-за фейков о госвласти

Полиция узрела в одном из интервью журналистки Ксении Собчак распространение недостоверной информации о госвласти и обратилась в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело в её отношении, передаёт ТАСС.

Уточняется, что под фейковыми сведениями имеется в виду информация "про государственное финансирование фестивалей". Не так давно режиссёр Виталий Манский, давший интервью Собчак, заявлял про бюджетные кражи, которые якобы происходят во время проведения Московского международного кинофестиваля. Журналистка по этому делу проходит свидетелем.

Во время допроса Собчак заявила, что "готова сама за всё ответить", поскольку никто другой к появлению материала не причастен.

"В этой связи дознаватели усмотрели в действиях журналистки состав преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами РФ своих полномочий"). Представление о возбуждении уголовного дела в отношении Собчак уже направлено (по подследственности) в ГСУ СК по Москве", - поделился источник ТАСС.

По обозначенной статье гражданину может грозить до трёх лет тюрьмы.

Документалист Манский объявлен в розыск.