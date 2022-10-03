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Умер обвинённый в госизмене петербургский учёный Валерий Митько

фото ЗакС политика Умер обвинённый в госизмене петербургский учёный Валерий Митько

В воскресенье, 3 октября, в Петербурге на 82-м году жизни умер глава Арктической академии наук профессор Валерий Митько, подозреваемый по уголовному делу о государственной измене, сообщается в Telegram-канале правозащитного объединения "Первый отдел".

Последнее время, напомнили адвокаты учёного деятеля, его всё чаще доставляли на скорой в больницу.

"Несмотря ни на что, Валерий Брониславович прекрасно держался, много шутил, был намерен бороться до конца. Но стресс от несправедливых обвинений и условий содержания стал брать верх. Профессору всё чаще вызывали скорую, отправляли в больницу — откуда в последний раз, несколько дней назад, вернули на носилках", — отмечается в сообщении "Первого отдела".

Уголовное дело против Валерия Митько было возбуждено летом 2020 года, с тех пор он находился под домашним арестом. По версии следствия, учёный якобы мог передавать Китаю некие секретные сведения в ходе своих поездок с лекциями в эту страну.


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