Вишневский обратился в ФСБ и МЧС с просьбой помочь беженцам на границе с Эстонией

Депутат Законодательного собрания Северной столицы Борис Вишневский ("Яблоко") обратился к главе Пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти и начальнику главного управления МЧС по Ленобласти с призывом предотвратить разворачивающееся на погранпереходе Ивангород-Нарва гуманитарное бедствие. Документ опубликован в Telegram-канале парламентария.

Дело в том, что на границе Эстонии и России образовался затор из транзитных беженцев из Украины, которые хотят добраться в Европу. Люди вынуждены жить по несколько дней под открытым небом без горячего питания, без туалетов и иных необходимых условий. Всё это обусловлено увеличением сроков прохождения российско-эстонской границы.

"Прошу принять меры для оказания помощи беженцам, в том числе — в ускорении прохождения российского пограничного контроля, в оборудовании временных и утепленных укрытий (например, палаток МЧС), в организации мобильных туалетов для беженцев, в обеспечении их горячим питанием", - пишет Вишневский в своём обращении.

Следует также напомнить, что в сентябре страны Балтии и Польша закрыли въезд для россиян, имеющих шенгенские визы. В конце августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала российских туристов лицами, представляющими угрозу национальной безопасности.