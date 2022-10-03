К иску против реновации присоединились еще десятки петербуржцев

Санкт-Петербургский городской суд 3 октября продолжил рассмотрение коллективного иска к губернатору Петербурга Александру Беглову и Законодательному собранию города из-за принятия закона о комплексном развитии территорий, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Судья сообщила, что поступило еще несколько заявлений о присоединении к иску. Она обратилась к инициативной группе и ответила, что количество истцов не имеет значения.

- С точки зрения процесса, 21 административный истец или два миллиона сто — значения не имеет. Суд все равно будет рассматривать этот иск как коллективный, - отметила судья.

Также судья рассказала, что ряд истцов, ранее подавших заявления о присоединении, исправили в них недостатки. Она решила сделать их и подавших ещё документы соистцами по делу. Общую цифру судья не озвучила, однако корреспондентка ЗАКС.Ру насчитала около 90 перечисленных фамилий.

Представители истцов просили суд истребовать в качестве доказательств документы о соблюдении регламента по принятию закона о КРТ, а также ходатайствовали о приобщении интервью Беглова на телеканале "78". В нем губернатор заявил, что документ о КРТ ещё не принят, хотя закон к тому моменту уже вступил в силу. Судья ходатайства истцов отклонила.

Также представители инициативной группы отметили, что среди владельцев квартир в хрущевках есть те, кто взял их в ипотеку. В оспариваемом законе о реновации не сказано ничего о том, что будет с ипотекой этих людей, заявил соистец Павел Кирдеев. По его словам, при сносе здания у людей фактически пропадёт залоговая квартира, и банки смогут требовать с них все взятые в кредит деньги. Также квартирами в хрущевках владеют те, кто купил для посещения близлежащих медорганизаций, добавил Кирдеев.

- Этот закон никаких дополнительных гарантий не предоставляет, хотя у них есть право получать медицинские услуги, но фактически их лишают этого, - сказал соистец.

Он попросил судью об отложении заседания, чтобы истцы смогли дополнить свою позицию со ссылками на федеральные законы, которые могут нарушаться петербургским документом о реновации. Судья согласилась сделать перерыв до 11 октября.

София Саттарова