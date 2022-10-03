Жителям новых регионов РФ будут выдавать паспорта в упрощённом порядке

Граждане, проживающие в присоединённых к РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, смогут в упрощённом порядке оформить российские паспорта, известил замглавы МИД РФ Евгений Иванов, чьё заявление приводит РИА "Новости".

"Что касается процедуры, мы проработаем с коллегами из МИД. Но насколько мне известно, будет заявление подаваться, будет упрощенный порядок, но присяги не предполагается", - высказался Иванов в ходе заседания в Госдуме.

Ранее Владимир Путин внёс в Госдуму проект федерального закона о вхождении четырех регионов в состав России. Позднее он же внёс на ратификацию договоры об их присоединении к РФ.