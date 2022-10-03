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Новости 17:42

Минобороны сообщило о прибытии мобилизованных в ЛНР

фото ЗакС политика Минобороны сообщило о прибытии мобилизованных в ЛНР

Министерство обороны распространило в своем Telegram-канале 3 октября сообщение о прибытии в Луганскую Народную Республику россиян, призванных в рамках частичной мобилизации. На приложенной к посту видеозаписи военнослужащие общаются с гражданскими лицами где-то среди деревьев.

"Военнослужащие, проходящие подготовку на одном из полигонов, встретились с местными жителями", — гласит надпись поверх съемки. Непосредственно в тексте поста авторы написали следующий текст: "Мы видим, что люди научились заново улыбаться, значит, мы приехали не напрасно".

Ранее Минобороны сообщало, что мобилизованные россияне будут привлекаться "к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления". Между тем, в суды Петербурга поступило уже второе дело об оспаривании призыва в рамках частичной мобилизации.

Фото: Минобороны России/ "ВКонтакте"


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