Второй состав "Балтиец" поступил в Петербург

Второй восьмивагонный поезд новой модели "Балтиец" для петербургской подземки поступил в депо "Автово", сообщил 3 октября комитет по транспорту.

Состав располагает диодными лентами на дверях для предупреждения о их закрытии или открытии, жидкокристаллическими табло, системой вентиляции, очистки и обеззараживания воздуха. Также он оборудован асинхронным тяговым приводом российского производства и способен автономно двигаться до 200 метров на аккумуляторных батареях.

Первый состав новой модели поступил в распоряжение метрополитена 13 сентября. В настоящее время он проходит обкатку, по завершении которой начнет перевозить пассажиров по первой линии подземки.

В конце августа Смольный рассказал о заключенном договоре на поставку в 2022-2031 годах 950 новых вагонов для метро. Первые восемь поездов должны прибыть в город до конца года.