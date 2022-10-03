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Новости 3 октября, 21:05

Второй состав "Балтиец" поступил в Петербург

фото ЗакС политика Второй состав "Балтиец" поступил в Петербург

Второй восьмивагонный поезд новой модели "Балтиец" для петербургской подземки поступил в депо "Автово", сообщил 3 октября комитет по транспорту.

Состав располагает диодными лентами на дверях для предупреждения о их закрытии или открытии, жидкокристаллическими табло, системой вентиляции, очистки и обеззараживания воздуха. Также он оборудован асинхронным тяговым приводом российского производства и способен автономно двигаться до 200 метров на аккумуляторных батареях.

Первый состав новой модели поступил в распоряжение метрополитена 13 сентября. В настоящее время он проходит обкатку, по завершении которой начнет перевозить пассажиров по первой линии подземки.

В конце августа Смольный рассказал о заключенном договоре на поставку в 2022-2031 годах 950 новых вагонов для метро. Первые восемь поездов должны прибыть в город до конца года.


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