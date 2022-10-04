Прокуратура Ленобласти оценила ущерб, нанесенный культурным объектам региона за годы войны, в 1,909 трлн рублей

Ущерб, причиненный объектам культурного наследия оккупированных в 1941-1944 годах районов Ленинградской области, составил 1,909 трлн рублей. Об этом представители областной прокуратуры заявили 4 октября в ходе процесса о признании факта геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Озвученная сумма указана в экспертном заключении Санкт-Петербургского государственного университета. Документ приобщили к материалам дела.

Ранее прокуратура Петербурга оценила ущерб Ленинграду за годы блокады в 35,3 млрд рублей.

Напомним, процессы о признании геноцида советских граждан в блокадном Ленинграде и на оккупированных территориях Ленобласти идут параллельно.