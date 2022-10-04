Следствие ходатайствует об аресте журналистки Марины Овсянниковой

Следствие ходатайствует об аресте экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой, ранее объявленной в федеральный розыск, информирует РИА "Новости".

"В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании Овсянниковой иной меры пресечения – в виде заключения под стражу", - поделился источник в разговоре с изданием.

При этом в суде не уточнили, будет ли выбираться очный или заочный арест.

Заседание пройдёт в среду, 5 октября, в 10:00.

Ранее сегодня журналистку признали политзаключённой.