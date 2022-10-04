"Мемориал"* признал журналистку Марину Овсянникову политзаключённой

Правозащитная организация "Мемориал"* решила признать бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову политзаключённой, сообщается в соцсетях проекта.

Правозащитники уверены, что журналистку преследуют только из-за её пацифистского демарша на федеральном телеканале, в связи с чем процесс над ней должен быть прекращён.

"Процесс над бывшей сотрудницей Первого канала, по нашему мнению, призван стать показательным и запугать всех тех, кто мог бы попытаться воспользоваться своим положением в государственных структурах или СМИ, чтобы выразить недовольство политикой российских властей", - манифестируют в "Мемориале"*.

Ранее Марину Овсянникову объявили в федеральный розыск из-за её побега из-под домашнего ареста.

Против журналистки возбуждено уголовное дело о распространении фейков про Вооружённые силы РФ (ст. 207.3 УК РФ) из-за одиночного пикета в центре Москвы 15 июля. В августе суд в Москве назначил ей меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 9 октября.

*Минюст признал "Международный Мемориал" и его филиалы в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента; организация ликвидирована судом в декабре 2021 года