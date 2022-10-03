Экс-редактор Первого канала Овсянникова объявлена в федеральный розыск

МВД объявило в федеральный розыск бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову, обратила 3 октября на это внимание "Медиазона"*. Ранее ее экс-супруг объявил о том, что она бежала из-под домашнего ареста вместе с 11-летней дочерью.

Против Овсянниковой возбуждено уголовное дело о распространении фейков про Вооруженные силы (ст. 207.3 УК РФ) из-за одиночного пикета в центре Москвы, проведенного ей 15 июля. В августе суд в Москве назначил ей меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 9 октября.

Овсянникова получила известность в России после того, как появилась в прямом эфире Первого канала с пацифистским плакатом в руках.

*Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента