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Новости 15:59

Экс-редактор Первого канала Овсянникова объявлена в федеральный розыск

фото ЗакС политика Экс-редактор Первого канала Овсянникова объявлена в федеральный розыск

МВД объявило в федеральный розыск бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову, обратила 3 октября на это внимание "Медиазона"*. Ранее ее экс-супруг объявил о том, что она бежала из-под домашнего ареста вместе с 11-летней дочерью.

Против Овсянниковой возбуждено уголовное дело о распространении фейков про Вооруженные силы (ст. 207.3 УК РФ) из-за одиночного пикета в центре Москвы, проведенного ей 15 июля. В августе суд в Москве назначил ей меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 9 октября.

Овсянникова получила известность в России после того, как появилась в прямом эфире Первого канала с пацифистским плакатом в руках.

*Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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