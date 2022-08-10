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Новости 17:10

Марине Овсянниковой предъявили обвинение по делу о фейках про армию

фото ЗакС политика Марине Овсянниковой предъявили обвинение по делу о фейках про армию

Бывшей журналистке Первого канала Марине Овсянниковой предъявили обвинение в рамках дела о фейках про вооруженные силы (ст. 207.3 УК). Об этом в своем Telegram-канале сообщил адвокат Дмитрий Захватов, добавив, что следственные действия с фигуранткой дела продолжается и что вопрос о мере пресечения "остается открытым". Ближайшую ночь бывшая редактор федерального телеканала, утром подвергнутая обыску, проведет в изоляторе временного содержания.

Как пишет юрист, поводом для уголовного преследования его подзащитной стал одиночный пикет в центре столицы, проведенный 15 июля. По делу о фейках про армию Овсянниковой грозит от 5 до 10 дет лишения свободы.

Ранее журналистке дважды присуждали штраф по статье 20.3.3 (КоАП). Международную известность она получила еще раньше: в марте она выбежала в прямой эфир с пацифистским плакатом, за что тоже была оштрафована.


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