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Новости 9:26

К журналистке Овсянниковой пришли с обыском в рамках дела о фейках про ВС РФ

фото ЗакС политика К журналистке Овсянниковой пришли с обыском в рамках дела о фейках про ВС РФ

В Москве силовики пришли с обыском к бывшему редактору Первого канала Марине Овсянниковой, о чём она сама уведомила "ОВД-Инфо"*. Оперативные мероприятия связаны с уголовным делом о распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК), сообщил её адвокат Дмитрий Захватов.

По словам защитника, правоохранители вошли в квартиру журналистки, не дожидаясь его приезда.

Несколькими днями ранее Овсянникову второй раз оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил РФ. 

Напомним, что Марина Овсянникова получила широкую медийную известность после её пацифистской акции в прямом эфире Первого канала, за которой последовало увольнение и административное дело по "митинговой" статье 20.2 КоАП. Впервые за дискредитацию армии журналистку оштрафовали в конце июля.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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