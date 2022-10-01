Экс-супруг Марины Овсянниковой сообщил о её побеге из-под домашнего ареста

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста, утверждает её экс-супруг, сотрудник Russia Today Игорь Овсянников, чьё заявление приводит журналистка Ксения Собчак у себя в Telegram-канале.

"Минувшей ночью моя бывшая жена покинула место, которое суд определил ей для домашнего ареста, и вместе с моей 11-летней дочерью скрылась в неизвестном направлении", — сообщил Овсянников.

По словам бывшего мужа, у их совместной дочери нет загранпаспорта, поэтому он не представляет, куда они могли вместе отправиться. Овсянников наложил запрет на выезд ребёнка из страны.

Отметим, что в беседе "Осторожно Media" адвокат журналистки Дмитрий Захватов заявил, что ничего не знает о каком-либо отъезде его подзащитной. При этом он добавил, что если это действительно так, то в случае поимки ей могут ужесточить меру пресечения.

Напомним, бывшую сотрудницу Первого канала обвиняют в распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК). Именно так квалифицировали её одиночный пикет в центре Москвы, прошедший 15 июля.

Ранее журналистке дважды присуждали штраф по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП). Широкую известность она получила в начале весны, внезапно появившись в прямом эфире Первого канала с пацифистским плакатом.