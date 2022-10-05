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Новости 10:52

Омский губернатор заявил об отсутствии денег на выплаты мобилизованным из-за "проблем с бюджетом"

фото ЗакС политика Омский губернатор заявил об отсутствии денег на выплаты мобилизованным из-за "проблем с бюджетом"

Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что в бюджете региона нет средств для единовременных выплат мобилизованным. О проблемах региональной казны управленец рассказал в своём Telegram-канале.

По словам Буркова, с вопросом о предоставлении выплат к нему обратилось множество жителей.

"Мы видим, что часть регионов, например, Кемеровская область дает 200 тыс. руб. на поддержку, Красноярский край – 100 тыс. Та же Новосибирская область, Омская и Алтайский край такого решения не приняли с учетом определенных проблем с бюджетом. <…>  Понятно, что мы не можем конкурировать в этом с Москвой, где бюджет позволяет пойти на ежемесячные выплаты мобилизованным в размере 50 тыс. руб.", — высказался Бурков.

При этом губернатор отметил, что попробует как-то решить проблему.

Не так давно омские мобилизованные записали видеообращение к руководству области, в котором интересовались, будут ли предоставлены им кредитные каникулы и получат ли они единовременные региональные выплаты.

Такие выплаты, напомним, положены призывникам из Петербурга и Ленобласти.


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