Депутаты Петербурга предварительно согласились на приостановку пунктов закона о реновации

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 5 октября рассмотрели в первом чтении законопроект губернатора Александра Беглова о приостановке действия ряда положений документа о комплексном развитии территорий (КРТ), передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Речь идет о порядке определения границ территорий жилой застройки, попадающей под реновацию, а также о порядке реализации решения о КРТ и о предельном сроке общих собраний собственников квартир. Губернатор хочет отложить их действие до 1 января 2024 года.

Депутат от "Единой России" Владимир Носов поинтересовался у представителя губернатора Константина Сухенко, почему действие положений хотят отложить только на год. Нельзя ли отправить документ "в долгий ящик" или вообще отменить его и написать новый с учетом всех претензий, спросил парламентарий. Сухенко на это заявил, что в Петербурге остро стоит вопрос строительства нового жилья. По его словам, скоро не останется свободной земли. Сухенко добавил, что года для изменения закона о реновации вполне должно хватить.

Также представитель губернатора на вопрос депутата от "Единой России" Веры Сергеевой сообщил, что предоставление равнозначного жилья - это сложный вопрос. Для этого потребуются дополнительные финансовые затраты бюджета или инвестора, отметил Сухенко.

Документ о приостановке положений закона о КРТ приняли большинством голосов. Поправки к нему депутаты могут подать до конца дня 5 октября.

София Саттарова