Readovka: Путин может сегодня выступить с обращением об изменении статуса спецоперации

Президент РФ Владимир Путин может выступить 5 октября с новым обращением к нации, в котором затронет вопрос об изменении статуса специальной военной операции (СВО), сообщает издание Readovka, ссылаясь на источник.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее заявлял, что в Крыму следует усилить меры защиты населения из-за увеличения террористических атак. В свою очередь глава региона Сергей Аксенов предположил, что после того, как в состав РФ войдут новые земли, в Крыму могут ввести режим контртеррористической операции.

В среду, 5 октября, Путин подписал законы о включении Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.