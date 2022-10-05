ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 11:08

Readovka: Путин может сегодня выступить с обращением об изменении статуса спецоперации

фото ЗакС политика Readovka: Путин может сегодня выступить с обращением об изменении статуса спецоперации

Президент РФ Владимир Путин может выступить 5 октября с новым обращением к нации, в котором затронет вопрос об изменении статуса специальной военной операции (СВО), сообщает издание Readovka, ссылаясь на источник.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее заявлял, что в Крыму следует усилить меры защиты населения из-за увеличения террористических атак. В свою очередь глава региона Сергей Аксенов предположил, что после того, как в состав РФ войдут новые земли, в Крыму могут ввести режим контртеррористической операции.

В среду, 5 октября, Путин подписал законы о включении Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости5 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама